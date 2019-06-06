Следователи Госбюро расследований объявили о подозрении детективу НАБУ по делу о ненадлежащем расследовании хищений в «Укроборонпроме».

Об этом заявила во время пресс-конференции первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, сообщает Укринформ.

«По этому делу детективом НАБУ была назначена экспертиза, однако по непонятным причинам она была отозвана. Есть переписка детектива НАБУ, который обращается к эксперту провести экспертизу, есть ответ эксперта, который просит детектива предоставить первичную документацию. Мы установили, что она была у детектива НАБУ, однако по непонятным причинам вместо того, чтобы предоставить документы на экспертизу, она была просто отозвана детективом НАБУ. По этому поводу следователем ГБР дана оценка и направлены документы процессуальным руководителям. Как следствие - детективу НАБУ сообщено о подозрении заместителем генпрокурора», - сказала она.

Варченко добавила, что расследование НАБУ, в рамках которого могла быть проведена экспертиза, касалось Харьковского бронетанкового завода.

Также она сообщила, что следователи ГБР зафиксировали факт неслужебных отношений между работниками НАБУ и фигурантами дела.

«Мы допросили всех участников переписки (которая обнародована в журналистском расследовании Bihus.info, - ред.). Было установлено, что по 87 страницам дела, которые были направлены в НАБУ, фактически ничего сделано не было. Эти материалы были зарегистрированы в канцелярии, расписаны на руководителя детективов Калужинского, он докладывал директору НАБУ, однако они (87 страниц дела - ред.) не были направлены в Управление внутреннего контроля. Калужинский доложил Сытнику, после этого Сытник вернул детективам», - добавила она.

Варченко отметила, что в ходе расследования ГБР было выяснено, что 87 страниц дела о злоупотреблениях при закупке деталей к военной технике в дальнейшем хранились у детектива Литвиненко, затем фигурировали в журналистском расследовании Bihus.info.

«Это был детектив Литвиненко, который фигурировал в переписке. Фактически дело получил человек, который был фигурантом переписки. Эти материалы находились в сейфе детектива и никакого решения по ним не было», - сказала Варченко.

Она добавила, что ГБР не устраивают результаты внутренней проверки НАБУ по данному факту, по итогам которой были объявлены выговоры руководителю Главного подразделения детективов и детективу, а к первому заместителю директора НАБУ применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

«Для нас, как для следователей, это неубедительно, и мы будем давать оценку не только детективам НАБУ, но и руководству НАБУ в этой части. Пока служебное расследование в этой части еще не завершено. Ожидайте результатов со временем», - резюмировала заместитель директора ГБР.

Напомним, в обнародованной 11 марта четвертой части журналистского расследования Bihus.info шла речь о том, что сотрудники Службы безопасности, Военной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро помогали основателю ООО «Оптимумспецдеталь» Андрею Рогозе решать проблемные вопросы.

В распоряжении журналистов оказалась телефонная переписка, в которой говорилось о том, что Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки сотрудникам правоохранительных органов за закрытие уголовных дел. При этом фирма специализировалась на поставках на оборонные предприятия, входящие в концерн «Укроборонпром», контрабандных деталей к военной технике из России.

В частности, в переписке Рогозы и Жукова говорится о взятке в виде автомобиля BMW для сотрудника столичного главка СБУ Дмитрия Москаленко.

В переписке упоминаются первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, детективы бюро Дмитрий Литвиненко и Олег Борисенко, а также внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

После выхода этого сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из их сотрудников взятки не брал.