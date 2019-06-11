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Литва должна продолжать безусловную поддержку украинцев в условиях российской агрессии.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в своем последнем обращении к нации в качестве главы государства, обнародованном во вторник, сообщает Укринформ.

«Безусловная поддержка народа Украины и безусловное осуждение агрессии - касается ли это Крыма, Керчи (Керченский пролив. - Ред.) либо применения химических веществ в Великобритании - должна оставаться нашей стратегической позицией», - заявила Грибаускайте.

Она отметила, что незрелые политические решения относительно сотрудничества с враждебными странами могут создать тлеющие угрозы и превратить европейцев в заложников, когда придется выбирать между плохим и опасным.

 «Новые вызовы для безопасности, мирового порядка, прав человека, климата и торговли должны перезагрузить деятельность международных институтов», - убеждена литовский лидер.

Как сообщал Укринформ, 26 мая в Литве прошел второй тур президентских выборов, где победил независимый кандидат Гитанас Неуседа. Он поддерживает жесткий курс Литвы в отношении России.

Грибаускайте после двух президентских сроков в выборах не участия не принимала.
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