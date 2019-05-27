Экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая.

Его соперница, экс-министр финансов Ингрида Шимоните признала поражение, передает Радио Свобода.

Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по итогам подсчета четверти бюллетеней, 55-летний Науседа получает 74% голосов избирателей, 44-летняя Шимоните – 26%.

«Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Этим она признала, что победа на выборах за нами», - сказал в избирательном штабе Науседа, где его появление было встречено аплодисментами.

Как сообщает Delfi, по данным из 1334 с 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (71.86%), за Ингриду Шимоните проголосовали 26.68% избирателей.

Науседа поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украине аннексированный Крым.

Напомним, президент в Литве имеет относительно мало полномочий, эта страна – парламентская республика. Главные функции главы государства – определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского Союза.

Также президент имеет определенные полномочия в назначении министров, судей, верховного главнокомандующего вооруженных сил или председателя центрального банка – чаще всего при условии одобрения парламентом премьер-министром.

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.