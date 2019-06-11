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Печерский суд сегодня смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа «Омега» снайперу Дмитрию Хмилю. Об этом сообщил прокурор Игорь Земсков, передает Insider.

«Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивируют тем, что у них нет в наличии браслетов», - рассказал он.

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на содержании малолетний ребенок.

Ранее снайпера Дмитрия Хмиля отпустили под домашний арест.

Хмель служил в спецназе «Омега» во время Евромайдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмиль находится в статусе подозреваемого.

Напомним, правоохранители задержали снайпера в ноябре 2018 года.
ForUm

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