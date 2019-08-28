На ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» вечером 27 августа произошла утечка 300 литров аммиачной воды из-за порыва трубы. Местные жители почувствовали неприятный запах и активно обсуждали ситуацию в соцсетях.

Ситуацию прокомментировали в одной из природоохранных служб Луганской области, сообщает Укринформ.

«Инцидент действительно имел место, но он не был слишком опасным. Произошел порыв на трубе, по которой транспортируется так называемая аммиачная вода. Количество жидкости, которая успела вытечь, – 300 литров; порыв был ликвидирован в течение получаса. Опасности для здоровья горожан нет», - подчеркнул собеседник, просивший не называть его имя.

Ни одна официальная служба не издала ни одного пресс-релиза по данному поводу. Сообщение на своей странице в Facebook сделал директор Департамента Луганской облгосадминистрации Денис Денищенко. Он сослался на неизвестное сообщение, где «местным жителям рекомендуют срочно закрыть окна и не выходить из помещения».

Химический гигант «Азот» в г. Северодонецке специализируется на производстве азотных удобрений. В результате боевых действий цеха предприятия не пострадали, но в связи с потерей надежного (минимум от двух источников) энергоснабжения производства здесь внештатные ситуации происходят эпизодически – до нескольких раз в год. Однако некоторые емкости здесь стоят заполненными агрессивными химическими веществами, что представляет потенциальную опасность технологического характера.

Официальный комментарий по поводу ситуации должен быть обнародован во второй половине дня, сообщили в Луганской облгосадминистрации.