Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список непроходной Аграрной партии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Список был представлен на съезде партии в воскресенье, 9 июня.
Вторым номером стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим — заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.
По данным соцопроса группы Рейтинг, Аграрная партия не преодолевает необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер, набирая менее 1% голосов избирателей.
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