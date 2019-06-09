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Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список непроходной Аграрной партии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Список был представлен на съезде партии в воскресенье, 9 июня.

Вторым номером стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим — заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.

По данным соцопроса группы Рейтинг, Аграрная партия не преодолевает необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер, набирая менее 1% голосов избирателей.

Напомним, УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке.
ForUm

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