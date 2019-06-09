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Лидер партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его политсила не будет выдвигать кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду по партийному списку. Об этом сообщается на странице Кличко в Facebook.

По словам Кличко, во время съезда партия УДАР решила, что не будет выдвигать кандидатов по списку, а пойдет на парламентские выборы только по мажоритарным избирательным округам.

«Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии», - написал лидер партии.

Кроме того, Кличко добавил, что на досрочные парламентские выборы не пойдет и остается мэром столицы.

«Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что партия «УДАР» примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Также в своем видеообращении мэр Киева предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

Позже, Саакашвили отказался от предложения Кличко возглавить «УДАР» для участия в парламентских выборах и заявил, что партия «Рух новых сил» будет самостоятельно принимать участие в выборах в Раду.

К слову, партия «Слуга народа» представила список на выборы.
ForUm

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