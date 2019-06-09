В Сирии за последние двое суток в результате боев погибли около 170 человек. Об этом сообщает сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека, передает Радио Свобода.

В Сирии за последние двое суток в результате боёв погибли около 170 человек, сообщает сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека. 8 июня исламисты и антиправительственные формирования напали на армейские части в центральной провинции Хама, выпустив десятки снарядов и взорвав автомобиль со взрывчаткой.

Сирийская армия нанесла ответные удары. В результате боевых действий потери среди правительственных войск и их союзников составили 37 человек убитыми, потери среди вооружённых противников режима Башара Асада — 28 убитых.

Провинция Хама — часть демилитаризованной зоны, образованной в сентябре 2018 года. В последние несколько дней здесь активизировались боевые действия сторонников и противников президента Сирии Башара Асада.

Напомним, в конце апреля сирийская армия при поддержке российской военной авиации развернула наступление в провинциях Хама и Идлиб. Тысячи мирных жителей были вынуждены спасаться, более трехсот — стали жертвами огня между воюющими сторонами, информирует сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека.