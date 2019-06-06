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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого парламент сегодня отказался отправить в отставку, не намерен идти в отпуск до выборов в Раду. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Ну, слушайте, на полет пули это (голосование в Раде, - ред.), конечно, не влияет. Я просил всех проголосовать за отставку, я искренне хочу это сделать, считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура, когда появляется новый президент, команда спокойно должна идти в отставку. Я не был членом политической команды, но работал в сфере внешней политики. Если меняется президент США или во Франции, предыдущий же министр не остается. При чем я, конечно, готов сотрудничать, готов помогать, у меня есть сеть связи, есть понимание многих вещей», - сказал глава МИД.

Климкин подтвердил, что президент Зеленский предлагал ему остаться на посту главы МИД. При этом Климкин призвал нардепов снова рассмотреть вопрос о его отставке и утвердить ее.

Министр подчеркнул, что до отставки работу продолжит. «Отпуск можно взять каждый день, но есть очень серьезные вещи. Работать тоже нужно. Поэтому, как я уже сказал, на переходный период буду помогать и буду работать так, как нужно. Поэтому, это на самом деле вопрос техники. То, что я не спрячусь под стол и от ответственности, и от всех серьезных вещей – об этом можете не беспокоиться», - сказал он.

Напомним, 5 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов.
ForUm

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