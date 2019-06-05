Кабинет Министров вносит Президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Украинская правда».

«Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», - сказал премьер.

«Закон предусматривает, что здесь есть объединенная процедура: согласование правительством и назначение президентом, поэтому мы как можно скорее проведем всю подготовительную работу. Соответствующие поручения секретариата Кабинета министров и министру Кабмина я предоставил», - добавил Гройсман.

Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал.

Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.

В свою очередь министр Кабинета Министров Александр Саенко сообщил УП, что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления Президенту.

«Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион», - сказал Саенко.

Напомним, решение уволиться приняли главы Львовской, Николаевской и Закарпатской и Тернопольской ОГА.