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Руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил об отставке.  

«Я хочу поблагодарить прежде всего жителей Львовщины, ведь они проявили себя как настоящие патриоты, как люди государственного мышления, как зрелое гражданское общество», - сказал он на аппаратном совещании, сообщает Galinfo.

«Хочу поблагодарить команду единомышленников, которые еженедельно собирались в этом зале, где решали сложные проблемы, давали возможность нашей области расти и быть заметной в Украине. Убежден, вне этого зала есть много наших единомышленников, которые ежедневно своим трудом делали нашу область и Украину такой, о которой мечтали многие поколения украинцев», - сказал он.

Львовщина всегда была ориентиром движения Украины, «мы сейчас достойно продемонстрировали и достойно несем флаг Украины в Евросоюз и НАТО», - отметил Синютка.

«Мы защитили тот выбор, который сегодня определен в Конституции Украины и мы должны объединить людей вокруг этого выбора и будущей нашей работы. Я покидаю пост губернатора, но я остаюсь с Львовщиной, остаюсь со Львовом, с нашими людьми, чью поддержку мы сегодня и в этом мы убедились во время выборов», - сказал чиновник.

Синютка дал поручение, процедурно оформить необходимые решения и подготовить соответствующие документы.

Он был председателем Львовской ОГА с 26 декабря 2014.
ForUm

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