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Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал Президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба ОГА.

«В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях», главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий Президента Украины. Согласно статье 9 Закона полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины. Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», – говорится в заявлении.

Напомним, руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил об отставке.  

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.

 
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