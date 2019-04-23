Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна подаст в отставку после инаугурации Владимира Зеленского.
«Сегодня я заявляю, что, как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке», - сказал он в видеообращении.
Барна поблагодарил за работу действующего президента и заверил, что после отставки будет работать на благо европейской Украины.
Должность председателя Тернопольской ОГА он занимает со 2 апреля 2015 года.
Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.
Степан Барна стал четвертым председателем ОГА, заявившим об отставке после второго тура выборов. До него решение уволиться приняли главы Львовской, Николаевской и Закарпатской ОГА.
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