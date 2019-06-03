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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что бизнесмен Виктор Пинчук приезжал в Администрацию президента 31 мая вместе с бывшим президентом Леонидом Кучмой.  Об этом она заявила на брифинге, передает УНИАН.

«Он действительно приезжал в АП 31 мая. И приезжал он с другим президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить Трехстороннюю контактную группу и представлять Украину», - сказала она.

Как сообщал ForUm, второй Президент Украины Леонид Кучма возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более трех тысяч украинских военных и гражданских лиц, а также начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. 

5 июня состоится встреча ТГК, на которой будут озвучены конкретные предложения со стороны Украины. 

Журналисты сообщили, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
ForUm

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