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Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач.

Около 19:00 вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП Зеленского также во вторник 28 мая.

«Схемы» отправили запрос на имя президента и Виктору Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: «Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей», - писал Зеленский на своей странице Facebook, анонсируя встречу с представителями бизнеса.
ForUm

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