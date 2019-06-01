Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебууполномоченным президента по правам ребенка. Об этом сообщается в указе, обнародованном на сайте Администрации президента.

Так, согласно указу №348/2019 от 1 июня уполномоченным президента по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба, который был уволен предыдущим президентом Петром Порошенко.

Напомним, 19 мая президент Украины Петр Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка. Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года.