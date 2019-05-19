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Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Об этом сообщается в указе президента №290/2019 от 19 мая.

Согласно указу, президент уволил Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка в воскресенье, 19 мая 2019 года.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года. Ранее он был директором благотворительной организации «Открытое сердце» и президентом международной благотворительной организации «Служба спасения детей».

Также, в 2006-2014 годах возглавлял Службу по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.

Напомним, в субботу, 18 мая, президент Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ № 280/2019 Порошенко подписал в субботу, 18 мая.

В тот же день, указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Напомним, Порошенко в пятницу, 17 мая, подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. 
ForUm

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