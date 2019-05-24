также в разделеПолитика
Представители Украины в ТГК встретились с Зеленским 13
Депутаты «Народного фронта» обжаловали в КС указ Зеленского о роспуске парламента 58
В Верховный суд подали третий иск о незаконности роспуска ВР 27
Медведчук: Не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией 66
Зеленский повторно уволил Артеменко 101
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе 42
На сайте Президента появилась петиция за отставку Богдана 54
Медведчук: В работе с Радой Зеленский допустил очень серьезные тактические ошибки 257
На сайте Президента появилась новая петиция по отставке Зеленского 75
В АП расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку 119
В Верховный суд поступило уже два иска о незаконности роспуска ВР 56
Сенат США предлагает увеличить военную помощь Украине до $300 миллионов 17
В АП назвали условие увольнения Богдана 129
Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде 319
Кравчук поддержал решение Зеленского распустить Раду 68
ЦИК: По закону нельзя приостановить избирательный процесс 51
Минюст проведет люстрационную проверку руководителей АП 305
Зеленский мечтает о государстве в смартфоне 47

Партия «Блок Петра Порошенко» переименовалась в «Европейскую солидарность».

Как сообщила пресс-служба политсилы, такое решение сегодня было принято на съезде партии.

«Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время Форума ГО «Солидарное Дело Общин», который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование – партия «Европейская солидарность», - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, 31 мая обновленная партия проведет свой съезд.

Ранее в БПП заявляли о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах в июле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2636 грн.
83
Теги