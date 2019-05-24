Партия «Блок Петра Порошенко» переименовалась в «Европейскую солидарность».
Как сообщила пресс-служба политсилы, такое решение сегодня было принято на съезде партии.
«Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время Форума ГО «Солидарное Дело Общин», который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое наименование – партия «Европейская солидарность», - говорится в сообщении.
По словам Порошенко, 31 мая обновленная партия проведет свой съезд.
Ранее в БПП заявляли о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах в июле.
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