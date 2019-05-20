Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку, сообщает пресс-центр СБУ.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», – отметил он.

Грицак сообщил, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды. «Делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы. Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться. Вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, Вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины, мы остановили российское военное нашествие на Донбассе. Безжалостно ликвидировали многочисленные попытки российского агрессора искусственно раздуть пламя сепаратизма по всей территории нашей страны. Разрушили планы Кремля инспирировать скрытую федерализацию Украины, посеять раздор в государстве на межэтнической и межрелигиозной почве. Остановили вакханалию русской террористической деятельности, благодаря чему сегодня наши соотечественники, которые живут на подконтрольной территории Украины, могут мирно работать и строить свое будущее», – подчеркнул он.

По словам Грицака, в противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников. «В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров», – отметил он.

«Были и ошибки. Не все, что задумывалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды», – заявил он.

«Буду откровенен перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу, как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине. Пока же президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа. Честь имею», – подытожил Грицак.

Грицак возглавлял СБУ со 2 июля 2015 года.