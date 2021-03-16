Российский вертолет Ми-8 влетел в украинское воздушное пространство, Государственная пограничная служба Украины требует от России объяснений.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

«Сегодня пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После этого он повернул обратно и покинул воздушное пространство нашего государства», - рассказал он.

По данному факту ГПСУ направила письмо в погрануправление Пограничной службы ФСБ России по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и с требованием сообщить о принадлежности летательного аппарата и обстоятельствах, которые привели к нарушению.

По словам Демченко, пока ожидается ответ от пограничников России.

Госпогранслужба также проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства и ведомства.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что в 14:05 вблизи населенного пункта Краснополье в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8.

По его словам, он летел на высоте до 100 метров и развернулся на глубине около 50 метров над украинской территорией.