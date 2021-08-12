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В результате крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике (Камчатка, РФ) погибли восемь человек из 16 находившихся на борту, передает Укринформ.

В четверг утром на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и 13 туристов.

Вследствие катастрофы погибли восемь человек, включая одного члена экипажа.

По предварительным данным причиной аварии мог стать сильный туман.

Отмечается, что обломки вертолета ушли под воду Курильского озера практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника.

 
ForUm

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