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Служба безопасности Украины блокировала добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого лесхоза В Ривненской области и задержала группировку черных копателей, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологии гидросмыва почвы. Добытый «солнечный камень» дельцы реализовывали местным перекупщикам.

На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружено 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время «смены».

В ходе изъятия технологического оборудования и янтаря местные жители пытались сопротивляться сотрудникам СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, объемов противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в незаконном промысле.

Разоблачение злоумышленников происходило с привлечением сотрудников ЦСО «А» под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.
ForUm

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