также в разделеОбщество
За сутки военные уничтожили 3 боевиков 9
Зеленский поручил Хомчаку проконтролировать расследование катастрофы Ми-8 20
ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января 19
29 мая. Картина дня 67
Назначен новый начальник президентской Службы безопасности 51
Зеленский созывает СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли 41
В Житомире приостановили работу цеха по производству корпусов БТР-4 40
Супрун рассказала об опасности воздушных шариков 25
Президент назначил нового начальника УГО 128
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного суда 12
Около 80 тысяч ветеранов не встали на учет после службы 25
Комитет ВР рекомендовал депутатам переименовать две области 47
На известной закарпатской полонине не разрешили строить ветряки 19
Прокуратура обжаловала приговор мужчине, который навел боевиков «ДНР» на спецназ 22
АРМА выбрало управителя «Межигорья» 89
ГБР выясняет, почему АРМА не может выбрать управляющего «Межигорьем» 17
В полиции прокомментировали штурм Львовского горсовета 113
Синоптики дали прогноз на июнь 40

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подавший в отставку, приобрел в Киеве квартиру стоимостью больше 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, передает «Новое Время».

Согласно документу, Климкин задекларировал квартиру площадью 108,3 кв. метров и паркоместо площадью почти 18 кв. метров стоимостью 3 028 916 и 131 647 гривен соответственно.

Климкин приобрел недвижимость 16 мая - за день до объявления об отставке.

В декларации за 2018 год Климкин указал более 780 тыс. гривен дохода, а его жена Марина Михайленко - более 550 тыс. гривен зарплаты. Министр также задекларировал 47 тыс. евро и $33 тыс. наличными и более 648 тыс. гривен на счетах в Ощадбанке.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4336 грн.
14
Теги