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Украина должна всеми возможными способами не допустить признания США Отдельного отряда особого назначения Национальной гвардии Украины «Азов» террористической организацией, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг «Азов» признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украины. И да, это вопрос нашей национальной безопасности. А в контексте эмоционального разговора президента Зеленского с бойцами «Азова» в Золотом, можем хорошо представить, как на этом будут играть с целью внутренней дестабилизации Украины?» - написал он в Facebook.

«Я не Руди Джулиани и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени слишком совпадает... Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом и у себя разберемся», - подчеркнул экс-министр.  

Напомним, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Руководство полка заявило, что такие заявления являются информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность. 

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.
ForUm

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