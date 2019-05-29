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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций в Украине. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности», - заверил он.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он уже сегодня вернется в Украину.
ForUm

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