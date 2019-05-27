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Верховный суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа от 21 мая  № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье

Президент призвал народных депутатов не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара.

НАК «Нафтогаз Украины» в июне снижает цены на газ для населения почти на 8%.

Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения захваченных РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

В Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки. По факту полицией начато уголовное производство.

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте. 

В Киеве повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.  

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле текущего года вырос на 1,3% (или $1,03 млрд) - до $79,82 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключает возможность объединения его партии «Украинская стратегия» с партией «Европейская солидарность», возглавляемой Петром Порошенко.

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов и ее поддержка продолжает расти.

Ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области. Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
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