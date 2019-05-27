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Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле текущего года вырос на 1,3% (или $1,03 млрд) - до $79,82 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2,12 трлн грн. Месяцем ранее совокупный госдолг был уровне 2,15 трлн грн ($79,82 млрд).

Общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил 1,84 трлн грн ($69,33 млрд) против 1,86 трлн грн ($68,23 млрд) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с $40,18 млрд до $40,14 млрд.

Прямой внутренний долг вырос на 12,83 млрд грн до 777,13 млрд грн ($29,11 млрд).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 279,26 млрд грн, или $10,49 млрд.

Напомним, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2019 года увеличился на 0,54 млрд долларов - до 78,78 млрд долл. 
ForUm

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