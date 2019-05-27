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НАК «Нафтогаз Украины» в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

Это связано с удешевлением газа на международном рынке, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Согласно решению правительства, цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле «Нафтогаз» будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5803 грн за 1 тыс. куб.м. (без НДС, транспортировки и распределения)», - написал он в Facebook.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня 2019 года понизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 7,6-7,9% по сравнению с ценами на май.
ForUm

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