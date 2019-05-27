Верховный суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа от 21 мая № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе Президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Напомним, 23 мая в Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Дело было зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В тот же день в Верховный суд поступил еще один иск о незаконности роспуска ВР. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

24 мая в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконным действия Президента Владимира Зеленского относительно подписания указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в части назначения внеочередных выборов в ВР на 21 июля. Это дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.