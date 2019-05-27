Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Президент пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.
В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.
Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», - сказал Глава государства.
Кроме того, Президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
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