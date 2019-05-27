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Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», - говорится на его странице в Facebook.

Президент отметил, что «несмотря на то, что деятельность нардепов почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у них есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии».

«Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», - считает Зеленский.

«Единственное – не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками. В то же время убежден, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса», - резюмировал глава государства.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

23 мая в Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Дело было зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В тот же день в Верховный суд  поступил еще один иск  о незаконности роспуска ВР.  
ForUm

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