Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает LIGA.net.

«Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти», - сказал политик.

Разумков напомнил, что завтра Президент Владимир Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, «где будут расставлены все точки над «і».

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.