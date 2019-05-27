Ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области. Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360, сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Конструкторы «ГККБ «ЛУЧ», входящего в состав концерна, внесли важные изменения, направленные на значительное повышение эффективности крылатой ракеты.

Прежде всего, Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете были заменены часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.

Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.

В то же время были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

В общем, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Создание «Нептуна» в максимально сжатые сроки стало возможным благодаря высокому профессионализму специалистов многих предприятий Укроборонпрома, входящих в кластер высокоточного вооружения и боеприпасов, в частности, ГККБ «ЛУЧ», ГАХК «Артем» и ГП «Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР».

Огневые испытания ракетного комплекса «Нептуна», в состав которого входят универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, проходили в рамках испытаний, во время которых прошли пуски модернизированной реактивной системы «Ольха».

Как ранее сообщал ForUm, 5 декабря 2018 года в Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету «Нептун».

5 апреля успешно прошел очередной этап испытаний комплекса.