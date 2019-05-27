В Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки. Об этом сообщает «Думская».

По данным издания, здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит.

Есть информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

По словам очевидцев, из колонии произошел массовый побег – по неподтвержденной информации, в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных. Возле самого учреждения много машин «скорых» и полиции, а также спецназа.

Позже часть беглецов удалось задержать, их на автозаках увезли из колонии.