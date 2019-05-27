Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения захваченных РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», - заявил Песков в воскресенье, отвечая на вопрос издания, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.