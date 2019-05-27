Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключает возможность объединения его партии «Украинская стратегия» с партией «Европейская солидарность», возглавляемой Петром Порошенко.
Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу ICTV.
«Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о разных возможностях, но я принял решение — я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, я считаю, что мы просто разные», — ответил Гройсман на вопрос журналиста о том, на сколько вероятно его объединение с партией экс-президента.
При этом он отметил, что от Порошенко поступали предложения объединить политсилы для участия в выборах.
Кроме того, Гройсман объяснил, что будет исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.
22 мая премьер-министр подал заявление об отставке в Верховную Раду.
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