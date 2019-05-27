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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает необходимость рассмотреть в четверг вопрос об отставке правительства.

Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает УНИАН.

Он отметил, что «согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, на это дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе».

Парубий дал поручение Комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть в среду на заседании этот вопрос, чтобы «в четверг мы смогли рассмотреть этот вопрос - об отставке Кабмина и премьер-министра Украины».

Спикер считает, что это будет один из «ключевых вопросов» пленарной неделе.

По словам Парубия, во вторник планируется рассмотрение блока вопросов социальной политики, а также относительно местного самоуправления. Он считает необходимым рассмотреть в первом чтении законопроект об унификации воинских званий в Украине. Кроме того, в четверг планируется рассмотрение блока вопросов аграрной политики.
Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку.
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