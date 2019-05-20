Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку и поблагодарил всех украинцев за совместную работу в течение последних трех лет. Об этом он сказал в своем заявлении для прессы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что сегодня, 20 мая, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что правительство должно сложить свои полномочия перед новоизбранным Президентом. «Но я думаю, что вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Радой, а не перед новоизбранным Президентом. Но вместе с тем я принял для себя решение подать в отставку», - сказал Гройсман.

Он отметил, что на сегодняшний день - Украина стала стабильной страной. «Мне не стыдно за то, что нам удалось сделать и насколько адекватно мы реагировали на те вызовы, которые перед нами стояли. За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для государственности и для Украины в целом. На сегодня страна в хорошем состоянии. Мы имеем валютные резервы более 20 млрд долларов, - сказал глава правительства. - Нам удалось принять ряд важных фундаментальных решений, в частности – по реформе децентрализации. Мы увеличили в 4 раза местные бюджеты - с 70 до почти 270 млрд грн. Мы втрое повысили минимальную зарплату. Мы среднюю зарплату на уровне более 10 тыс. грн. Это хорошие показатели для того, чтобы двигаться дальше. Мы обеспечили финансирование украинского войска. Мы делали свою работу так, чтобы страна развивалась и была обеспечена стабильность».

Он напомнил, что на прошлой неделе во время выступления в Верховной Раде предложил Президенту, парламенту совместно сформировать новый прядок дня и быстро начать принимать решения, которые сделают Украину сильной. «Новоизбранный Президент выбрал другой путь. И он своим заявлением взял на себя всю ответственность перед угрозами будущего, которые есть в повестке дня, - сказал Гройсман. - Для меня страна является чрезвычайно важной, а стабильность в ней является приоритетом… И в новом парламенте мы совместно с единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил членам правительства, генеральному прокурору и главе СБУ подать в отставку. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку.