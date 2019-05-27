Лоукостер Ryanair запустил версию сайта на украинском языке, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее», - написал он в Facebook.
«Украинский язык - это не только красиво, но и удобно», - добавил министр, поблагодарив команду Ryanair.
Как известно, 3 сентября 2018 авиакомпания выполнила свой первый рейс из Украины - Киев-Берлин.
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