При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из киевских отделений почтовой связи Акционерного общества «Укрпочта» в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам досудебного расследования, указанное должностное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО «Укрпочта», на общую сумму около 800 тыс. гривен.

Указанным имуществом подозреваемая в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.