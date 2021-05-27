также в разделеМир
Немецкие ученые установили причину образования тромбов после прививки AstraZeneca 14
Азербайджан объяснил захват шести армянских военных 18
СМИ: Письмо о «бомбе» на Ryanair пришло позже, чем пилотам заявили из Минска 18
Словакия закрыла небо для белорусских самолетов 14
СМИ: Во Франции расследуют, «заказывала» ли Россия клевету на вакцину Pfizer 27
Полиция США выдала ордер на задержание Мэрилина Мэнсона 15
Новые санкции ЕС против Лукашенко могут утвердить в июне 14
Белорусская оппозиция анонсировала новый этап протестов 18
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 13
Литва закрыла небо для белорусских авиаперевозчиков 10
Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью 13
Умер первый в мире человек, получивший вакцину от COVID-19 34
Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за Беларуси 23
В Арктике зафиксировали рекордную жару 30
В ЕС договорились расширить экономические санкции против Беларуси 20
В Кремле сочли русофобией предположение о причастности РФ к инциденту с Ryanair 10
Подругу белорусского оппозиционера арестовали на два месяца 17
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы 15

Швейцарский провайдер Proton Technologies AG подтвердил, что письмо о якобы бомбе на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, которое использовали как повод для посадки самолета в Минске, было отправлено после того, как белорусские диспетчеры дали указание изменить курс самолета, сообщает «Европейская правда».

Белорусские власти заявили, что приказали самолету приземлиться в Минске в воскресенье из-за угрозы взрыва бомбы, якобы установленной боевиками группировки ХАМАС. Сам ХАМАС отрицает свою причастность к инцидент

В среду расследовательский центр «Досье», базирующийся в Лондоне, опубликовал сообщение электронной почты, в котором якобы содержалась угроза от движения ХАМАС. Письмо было отправлено через 24 минуты после того, как белорусские власти предупредили экипаж самолета об угрозе взрыва.

Proton Technologies AG отказался комментировать детали сообщения, но подтвердил, что оно было отправлено после того, как самолет был перенаправлен.

«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствуют действительности», - заявила швейцарская компания, добавив, что поддержит европейские органы в их расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги