Швейцарский провайдер Proton Technologies AG подтвердил, что письмо о якобы бомбе на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, которое использовали как повод для посадки самолета в Минске, было отправлено после того, как белорусские диспетчеры дали указание изменить курс самолета, сообщает «Европейская правда».

Белорусские власти заявили, что приказали самолету приземлиться в Минске в воскресенье из-за угрозы взрыва бомбы, якобы установленной боевиками группировки ХАМАС. Сам ХАМАС отрицает свою причастность к инцидент

В среду расследовательский центр «Досье», базирующийся в Лондоне, опубликовал сообщение электронной почты, в котором якобы содержалась угроза от движения ХАМАС. Письмо было отправлено через 24 минуты после того, как белорусские власти предупредили экипаж самолета об угрозе взрыва.

Proton Technologies AG отказался комментировать детали сообщения, но подтвердил, что оно было отправлено после того, как самолет был перенаправлен.

«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствуют действительности», - заявила швейцарская компания, добавив, что поддержит европейские органы в их расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.