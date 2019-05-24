В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа от 21.05.2019 года № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов», сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано физическим лицом 23 мая. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

В суде отметили, что в течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Напомним, ранее в Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента Украины от 21 мая № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Дело было зарегистрировано под номером 9901/275/19.

Координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк сообщил, что указ Президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде.