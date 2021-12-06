Верховный Суд в рамках рассмотрения кассационных жалоб защиты экс-президента Виктора Януковича на решение судов двух инстанций по делу о госизмене не принял отказ Януковича от всех своих платных адвокатов в рамках рассмотрения этого дела.

Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик, передает Укринформ.

В частности, в адрес ВС поступило несколько заявлений от Януковича и его защитников, в частности - платного адвоката Игоря Федоренко.

Федоренко проинформировал суд, что Янукович в рамках этого судебного дела отказался от своих защитников Виталия Сердюка, самого Федоренко, Андрианы Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского, Александра Байдыка.

Янукович также отказался от адвоката Рябовола, ранее бывшего одним из государственных защитников экс-президента. Кроме отказа от Рябовола как адвоката по этому делу, также Янукович заявил ему отвод.

Экс-президент отдельно сообщил, что он ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела.

Также Янукович в одном из своих заявлений проинформировал, среди прочего, что он «рассматривает альтернативный вариант (своего - ред.) участия в кассационном рассмотрении», для чего обратился в Посольство Украины в РФ с заявлением об оформлении и выдаче ему паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Экс-президент также обратился, согласно зачитанному председательствующим судьей ходатайству, в Государственную налоговую службу для получения электронной цифровой подписи для участия в судебном заседании.

Отдельно Янукович призвал суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника.

Прокурор Максим Крым со своей стороны уточнил, что по его мнению, объявление такого перерыва будет нецелесообразным.

«Суд, рассмотрев заявление об отводе Рябовола, и отказе от защитников... постановил: в удовлетворении заявленного Януковичем отвода защитнику Рябоволу — отказать. Отказать Януковичу и в принятии отказа от защитников Байдыка, Биленко, Горошинского, Рябовола, Сердюка, Федоренко, Фозекош», - сообщил после выхода из совещательной комнаты Чистик.

Это решение обжалованию не подлежит.

Также суд рассмотрел ходатайство, поступившее в адрес суда от адвоката Александра Корнаги, попросившего отложить рассмотрение этого дела на другую дату, не ранее 6 января, и также предоставил суду ходатайство об отводе одного из судей этой коллегии - Николая Мазура.

Суд решил, учитывая, что этот адвокат не является участником кассационного рассмотрения этого дела, оставить эти заявления Корнаги без рассмотрения.

Со своей стороны судья Мазур прокомментировал заявление об отводе от адвоката Корнаги.

В частности, Мазур уточнил, что в этом заявлении Корнага утверждал, что Мазур, давая интервью 9 ноября 2017 года, якобы, выразил личную предвзятую позицию в отношении Януковича.

По словам судьи, Корнага приобщил к своему заявлению два Интернет-материала, и в одном из этих материалов есть отсылка к еще одной публикации, которая была осуществлена ​​на сайте kp.ua, где размещается интервью, которое давал Мазур.

«Хочу заявить, что я никогда не давал интервью изданию kp.ua. На этом сайте, судя по распечатке, содержится текст интервью, который я давал другому интервью – Цензор.нет. Но на самом деле в оригинальном интервью никаких высказываний в отношении Януковича не содержится. Я не делал никаких таких высказываний», - заявил Мазур.

Мазур уточнил, что интервью, которое добавил адвокат Корнага к своему заявлению на отвод, не соответствует действительности: «оно и перепечатано с другого сайта, и там добавлен текст, который отсутствует в первоисточнике, и не соответствует действительности».

В этой связи Мазур заявил, что не видит оснований для самоотвода.

Сейчас суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Янукович признан невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене.

2 октября прошлого года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.

6 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что ранее адвокаты нашли интервью изданию «КП в Украине» от 9 ноября 2017 года одного из нынешних судей коллегии ВС - Николая Мазура, который, на тот момент, был кандидатом в судьи ВС, и в котором, по словам Сердюка, Мазур якобы выразил свою личную неприязнь и предвзятое отношение к Виктору Януковичу.