также в разделеПолитика
Кравчук поддержал решение Зеленского распустить Раду 40
ЦИК: По закону нельзя приостановить избирательный процесс 28
Минюст проведет люстрационную проверку руководителей АП 112
Зеленский мечтает о государстве в смартфоне 28
В Верховный суд поступил иск о незаконности роспуска ВР 42
Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о переговорах с РФ 147
Венецианская комиссия проанализирует закон о языке 63
Петиция за отставку Зеленского набрала голоса за сутки 2977
Зеленский назвал Россию агрессором и отрицает возможность переговоров с ней 196
Кравчук: Украине придется учитывать позицию боевиков 383
Идею Зеленского о референдуме Медведчук расценил как очередной популизм 44
ЦИК: Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая 44
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде 240
Петиция об отставке Зеленского стремительно набирает голоса 332
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство 78
В Раде не знают, сколько депутатов было в коалиции 88
Ельченко отправил Совбезу ООН письмо, посвященное языковому закону 38
Минюст не может обжаловать назначение Богдана главой АП 125

Президент Владимир Зеленский будет подавать программные законопроекты только после избрания нового парламента с пропрезидентским большинством, поскольку нынешний состав недоговороспособен. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает УНН.

«Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду», - заявил он.

В частности, речь идет о законах об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности. Также планируется подать статью о незаконном обогащении.

«Мы посмотрим по процедурам, так как уже подан и один проект, и альтернативный, и мы посмотрим, как нам лучше сделать, чтобы статья о незаконном обогащении, во-первых, отвечала всем требованиям, чтобы Конституционный суд не мог вытащить ее за крючок и завалить всю систему и поставить в опасность всю страну, - чтобы она была понятно, грамотно выписана, а по процедуре - была принята в Верховной Раде», - уточнил Стефанчук.

Что касается вчерашнего голосования в Верховной Раде, оно, по мнению Стефанчука, свидетельствует о неспособности нынешнего парламента договариваться с президентом.

«Для нас это пример того, что Верховная Рада просто является недоговороспособной по некоторым вопросам сотрудничества с Президентом. Президент делает из этого выводы», - заявил он.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги