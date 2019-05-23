Президент Владимир Зеленский будет подавать программные законопроекты только после избрания нового парламента с пропрезидентским большинством, поскольку нынешний состав недоговороспособен. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает УНН.

«Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду», - заявил он.

В частности, речь идет о законах об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности. Также планируется подать статью о незаконном обогащении.

«Мы посмотрим по процедурам, так как уже подан и один проект, и альтернативный, и мы посмотрим, как нам лучше сделать, чтобы статья о незаконном обогащении, во-первых, отвечала всем требованиям, чтобы Конституционный суд не мог вытащить ее за крючок и завалить всю систему и поставить в опасность всю страну, - чтобы она была понятно, грамотно выписана, а по процедуре - была принята в Верховной Раде», - уточнил Стефанчук.

Что касается вчерашнего голосования в Верховной Раде, оно, по мнению Стефанчука, свидетельствует о неспособности нынешнего парламента договариваться с президентом.

«Для нас это пример того, что Верховная Рада просто является недоговороспособной по некоторым вопросам сотрудничества с Президентом. Президент делает из этого выводы», - заявил он.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.