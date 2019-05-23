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Президент Владимир Зеленский, решив распустить Верховную Раду, действует «в соответствии с ситуацией и адекватно», поскольку уровень доверия украинцев к нардепам находится на уровне не выше 5%. Такое мнение высказал первый президент Леонид Кравчук, сообщает LIGA.net

«Считаясь с желанием украинского народа, Президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет», - считает он.

Вчерашнее заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня законопроекты Зеленского, Кравчук назвал «базаром».

«Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом», - добавил первый президент.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

 

 
ForUm

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