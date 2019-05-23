Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о том, что не имеет информации об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 21 июля.



Во время брифинга в Слипачук спросили о том, как обжалование указа может повлиять на избирательный процесс, передает ТСН.

«Насколько нам известно, 15 минут назад официально не было зарегистрированных в Верховном суде Украины жалоб, представлений, исков...», - подчеркнула она.

Также глава Центризбиркома добавила, что украинское законодательство не дает оснований для приостановления избирательного процесса. «Согласно действующему украинскому законодательству, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку к проведению выборов. Избирательный процесс является неотвратимым», - подытожила она.

Напомним, координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк сообщил, что указ Президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде.