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Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов заявил, что действительно вчера, 22 мая, был на допросе в Генеральной прокуратуре. Однако он не предоставил никакой конкретной информации о якобы сокрытия сотрудниками прокуратуры массовых убийств на Майдане. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

«Да, был, в качестве свидетеля. Утром адвокат (Портнова. - Ред.) позвонил следователю и спросил, можно ли прийти раньше, поскольку Портнова не будет в понедельник в Украине. Следователь не возразил, и они пришли. Его допросили и вручили дополнительную повестку, поскольку еще остались вопросы», - отметил Горбатюк.

На вопрос, действительно ли Портнов находился на допросе в течение 3,5 часов, Горбатюк ответил, что примерно в течение такого времени был, но это считается недолго.

«Никакой конкретики нет, никаких заявлений не делал и не подавал, это все пиар и игра на публику, наверное. Как по мне, это попытка повлиять на расследование, наверное, есть какой-то страх, который он прикрывает такими голословными заявлениями», - прокомментировал Горбатюк заявление Портнова о том, что на допросе он сообщил о роли сотрудников Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане.

Напомним, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением экс-президента Петра Порошенко в совершении преступления.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследованийсведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Генеральная прокуратура вызвала на допрос Портнова на допрос на 11:00 27 мая.
ForUm

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