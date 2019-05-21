Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на руководителя управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.
Портнова планируют допросить как свидетеля по делу Евромайдана. Допрос запланирован на 11:00 27 мая.
Напомним, 19 мая Портнов вернулся в Украину.
Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением экс-президента Петра Порошенко в совершении преступления.
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).
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