Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», добавив, что Берлин отбрасывает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.
Министр энергетики США Рик Перри анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта «Северный поток-2» в «не слишком отдаленном будущем».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2», несмотря на возможные санкции США.
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