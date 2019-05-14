Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин предложили Конгрессу США законопроект, который направлен против строящегося в Европе российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники, передает УНИАН.

Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Предложенным документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут приниматься в отношении судов, которые ведут укладку трубопровода. В частности, сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2».

Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2», добавляет ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Как сообщил журналу один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».