также в разделеМир
У Зеленского прокомментировал отмену визита в Украину адвоката Трампа 8
Приднестровье отказалось от претензий на молдавское село Варница 12
Польша намерена потребовать от Германии $1 триллион репараций 27
В Швеции возобновили расследование против Ассанжа 8
Польша отменила визит делегации Израиля 56
В Тель-Авиве открылось «Евровидение-2019» 47
Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit 56
Евровидение в Израиле будет охранять 20 тысяч полицейских 17
В Северной Македонии вступает в должность новый президент 25
Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне 26
Умер французский режиссер Жан-Клод Бриссо 40
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера 108
В акции желтых жилетов во Франции приняли участие менее 20 тысяч человек 16
В Ираке произошло мощное землетрясение 188
США перебрасывают на Ближний Восток системы противоракетной обороны 72
Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня 285
Петицию за импичмент Трампа подписали 10 миллионов американцев 38
США заподозрили РФ в манипуляциях с валютой 56

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин предложили Конгрессу США законопроект, который направлен против строящегося в Европе российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники, передает УНИАН.

Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Предложенным документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут приниматься в отношении судов, которые ведут укладку трубопровода. В частности, сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2».

Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2», добавляет ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Как сообщил журналу один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1493 грн.
5
Теги